Бышовец: сбалансированность состава делает "Локомотив" фаворитом в игре с "Динамо"

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Московский "Локомотив" является фаворитом в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" благодаря сбалансированности состава. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Анатолий Бышовец, в разные годы поработавший с обеими командами.

Игра пройдет в воскресенье на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Петровском парке, начало - 19:00 мск. После пяти туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, "Динамо" расположилось на 12-й строчке, набрав пять очков.

"У "Динамо" сейчас непростой период, - сказал Бышовец. - Это приход новых игроков, формирование оптимального состава, поиск совместимости игроков, к тому же, у "Динамо" есть проблемы в обороне и реализации моментов. У железнодорожников есть целая группа молодых игроков в атаке, команда прекрасно действует при быстрых переходах из обороны в атаку, которая приобретает характер непредсказуемости благодаря братьям Миранчукам. "Локомотив" имеет сбалансированный состав, что делает его фаворитом в этой игре".

По мнению 73-летнего специалиста, на состоянии игроков бело-голубых может сказаться отсутствие вратаря и капитана "Динамо" Антона Шунина, который получил травму задней поверхности бедра в игре против "Зенита" (0:2). "Шунин хорошо умеет управлять обороной, взаимодействие вратаря и игроков защиты часто бывает ключевым фактором в надежности игры всей команды. Я думаю, что защитники "Динамо" чувствуют гораздо больше уверенности в себе, когда сзади есть Шунин", - добавил заслуженный тренер России.