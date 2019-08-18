Бышовец считает, что "Динамо" не нужно искать замену тренеру Хохлову

МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Бывший главный тренер московского "Динамо" Анатолий Бышовец считает, что клубу не стоит искать другого кандидата вместо Дмитрия Хохлова на роль наставника команды. Об этом Бышовец рассказал ТАСС.

Хохлов является главным тренером "Динамо" с октября 2017 года. Летом руководство бело-голубых продлило соглашения с 43-летним специалистом и его тренерским штабом.

"Да, начало сезона, конечно, не совсем удачное, мне бы хотелось видеть "Динамо" повыше в турнирной таблице, - сказал Бышовец. - Но молодые тренеры всегда вызывали у меня чувство доброжелательности. Здесь я имею ввиду не только Хохлова, но и [тренера тульского "Арсенала"] Игоря Черевченко, [тренера "Зенита] Сергея Семака. Эти люди близки мне, мне приходилось работать с ними".

"Я думаю, что обстановка в "Динамо" нормализуется, сейчас еще появились возможности для укрепления состава. Хохлову нужно время. Другого спасителя для "Динамо" не найти в нынешней ситуации", - отметил Бышовец.

После пяти туров чемпионата России "Динамо" занимает 12-е место, имея в активе пять очков.