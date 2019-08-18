Хоккейный клуб "Спартак" обыграл "Динамо" в товарищеском матче

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 2:0 в товарищеском матче. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" без присутствия зрителей.

В составе "Спартака" отличились нападающий Мартиньш Карсумс (7-я минута), спустя 36 секунд вторую шайбу забросил защитник Андрей Кутейкин (7). Оба хоккеиста ранее выступали за московское "Динамо".

Первый матч в межсезонье за "Спартак" провел защитник Патрик Херсли, который в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.

В прошлом сезоне "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф команда проиграла в первом раунде СКА (2-4 в серии). "Динамо" завершило регулярный чемпионат на пятом месте, а в плей-офф завершило выступление во втором раунде, проиграв московскому ЦСКА (1-4).

Новый сезон КХЛ откроется матчем между ЦСКА и омским "Авангардом" 1 сентября. "Спартак" в первом матче нового сезона на выезде сыграет с рижским "Динамо", московское "Динамо" дома примет нижегородское "Торпедо", обе встречи пройдут 2 сентября.