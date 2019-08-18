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Массовый спорт

Колобков назвал Ставрополье одним из самых спортивных регионов России

По словам министра спорта, край также входит в число лидеров по обеспеченности спортивными объектами

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Ставропольский край является одним из самых спортивных регионов в России, здесь занимаются спортом порядка 42% населения. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в воскресенье.

"Ставрополье - один из самых спортивных регионов. На данный момент количество занимающихся спортом ежегодно растет, регион стал лидером, здесь 42% занимающихся спортом как физической культурой в организованных формах ", - сказал Колобков на встрече с участниками форума "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске.

Министр отметил, что край также входит в число лидеров по обеспеченности спортивными объектами. "С одной стороны, это реализация государственной политики, с другой стороны, важно, что для региона спорт также стал частью региональной политики", - добавил он.

"Спорт - это качество жизни людей, здоровье, профилактика вредных привычек, досуг и социальная лестница", - отметил Колобков.

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РоссияКолобков, Павел АнатольевичСеверный КавказСтавропольский край
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