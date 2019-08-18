Латвийцы Смединс и Самойлов выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Спортсмены из Латвии Янис Смединс и Александр Самойлов одержали победу в финальном матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходили на Фестивальной площади в "Лужниках".

В финале латвийцы оказались сильнее бразильцев Алисона Серутти и Альваро Фильо со счетом 21:12, 21:16. Бронзовые награды турнира завоевали немцы Юлиус Толе и Клеменс Виклер - их соперникам по матчу за третье место бразильцам Густаву Карвалаесу и Саймону Сантосу было засчитано техническое поражение.

Лучший результат на турнире среди россиян показали Никита Лямин и Тарас Мыськив, потерпевшие поражение в четвертьфинале от Смединса и Самойлова. Действующие чемпионы мира россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников завершили борьбу на стадии 1/8 финала.

Участники были разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, начали выступление в плей-офф с 1/16 финала. Призовой фонд соревнований составил $300 тыс.