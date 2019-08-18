Колобков: регионы получили большой толчок в развитии после ЧМ по футболу

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Регионы страны после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году получили большой толчок в развитии. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков в воскресенье на встрече с участниками форума "Машук-2019", который проходит в Пятигорске.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи приняли 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Волгоград, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.

"Чемпионат мира изменил облик городов. Регионы проведения чемпионата мира очень изменились", - сказал Колобков.

Министр привел в пример Ростов-на-Дону. "Если говорить про Ростов, он получил совершенно другой вектор развития. Построили стадион на левом берегу, там формируется спортивный кластер. Начинается индивидуальное и жилищное строительство, вокруг этого выстраивается целый ресторанный кластер", - сказал Колобков.

По его словам, спорт очень сильно влияет на экономику, а также на политику, как региональную, так и международную.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа.