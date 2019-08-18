"ТСК-Таврия" выиграла у "Инкомспорта" в первом туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "ТСК-Таврия" на своем поле в Симферополе со счетом 2:1 выиграл у "Инкомспорта" из Ялты в первом туре чемпионата Крыма по футболу.

Мячи у хозяев на счету Ильдара Шабаева (48-я минута) и Бориса Гогичаишвили (65), у гостей отличился Тимур Шадрин (43).

В другом матче "Евпатория" победила дома "Крымтеплицу" - 2:1. В субботу прошли матчи "Севастополь" - "Океан" (3:1) и "Кызылташ" - "Фаворит-ВД Кафа" (3:1).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой "ТСК-Таврии", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".