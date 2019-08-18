"Локомотив" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" обыграли столичное "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На встрече, которая прошла на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", присутствовало 17837 зрителей.
В составе "Локомотива" голы забили Алексей Миранчук (28-я минута, с пенальти) и Антон Миранчук (82). У "Динамо" отличился Максимилиан Филипп (3). Алексей Миранчук исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки дважды, поскольку в первый раз футболисты "Локомотива" нарушили правила, забежав в штрафную площадь до удара. На матче использовалась система видеоассистента рефери (VAR).
Дебютный матч в составе "Динамо" провели Филипп и полузащитник Роман Нойштедтер, перешедшие в летнее трансферное окно. В матче из-за травмы не смог принять участие голкипер и капитан бело-голубых Антон Шунин, вместо него в стартовом составе вышел воспитанник клуба Игорь Лещук. Также матч пропускал полузащитник хозяев Артур Юсупов, получивший красную карточку в игре прошлого тура с петербургским "Зенитом" (0:2).
Для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина матч с "Динамо" стал 600-м в рамках чемпионата России. Помимо "Локомотива", в чемпионате России Семин возглавлял московское "Динамо" (2005-2006), саранскую "Мордовию" (2014-2015) и махачкалинский "Анжи" (2015). Вместе с "Локомотивом" специалист трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка и три раза - Суперкубка страны.
Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|2
|Локомотив
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|3
|Краснодар
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|4
|Ростов
|6
|3
|2
|1
|10-9
|11
|5
|ЦСКА
|5
|3
|1
|1
|4-3
|10
|6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|4-3
|10
|7
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|8
|Спартак
|5
|2
|2
|1
|6-5
|8
|9
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|10
|Уфа
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|11
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|4-8
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|9-9
|6
|13
|Динамо
|6
|1
|2
|3
|4-6
|5
|14
|Тамбов
|6
|1
|1
|4
|6-9
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2