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Футбол в России

"Локомотив" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Локомотива" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Локомотива"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" обыграли столичное "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На встрече, которая прошла на стадионе "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", присутствовало 17837 зрителей.

В составе "Локомотива" голы забили Алексей Миранчук (28-я минута, с пенальти) и Антон Миранчук (82). У "Динамо" отличился Максимилиан Филипп (3). Алексей Миранчук исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки дважды, поскольку в первый раз футболисты "Локомотива" нарушили правила, забежав в штрафную площадь до удара. На матче использовалась система видеоассистента рефери (VAR).

Дебютный матч в составе "Динамо" провели Филипп и полузащитник Роман Нойштедтер, перешедшие в летнее трансферное окно. В матче из-за травмы не смог принять участие голкипер и капитан бело-голубых Антон Шунин, вместо него в стартовом составе вышел воспитанник клуба Игорь Лещук. Также матч пропускал полузащитник хозяев Артур Юсупов, получивший красную карточку в игре прошлого тура с петербургским "Зенитом" (0:2).

Для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина матч с "Динамо" стал 600-м в рамках чемпионата России. Помимо "Локомотива", в чемпионате России Семин возглавлял московское "Динамо" (2005-2006), саранскую "Мордовию" (2014-2015) и махачкалинский "Анжи" (2015). Вместе с "Локомотивом" специалист трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка и три раза - Суперкубка страны.

Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит64209-214
2Локомотив641111-513
3Краснодар641110-413
4Ростов632110-911
5ЦСКА53114-310
6Рубин63124-310
7Арсенал63128-710
8Спартак52216-58
9Урал62139-137
10Уфа62138-87
11Ахмат62134-87
12Крылья Советов62049-96
13Динамо61234-65
14Тамбов61146-94
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
Теги
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