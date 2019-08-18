"Торпедо" обыграло "Текстильщик" в матче девятого тура Олимп-ФНЛ

ТАСС, 18 августа. Московское "Торпедо" победило ивановский "Текстильщик" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Торпедо" голы забили Иван Сергеев (44-я и 61-я минуты) и Артур Галоян (48). У "Текстильщика" отличился Алексей Горюшкин (89). На 15-й минуте встречи главный арбитр Игорь Панин удалил с поля защитника гостей Дениса Фомина.

"Торпедо" лидирует в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 22 очка после девяти встреч. На второе место в турнирной таблице вышли подмосковные "Химки" (21 очко), которые одержали домашнюю победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 3:2. Лидировавший перед девятым туром волгоградский "Ротор" дома уступил ярославскому "Шиннику" (2:3) и опустился на третье место (19).

В заключительном матче девятого тура Олимп-ФНЛ 20 августа московский "Спартак-2" на домашнем поле сыграет с красноярским "Енисеем".

Результаты других встреч игрового дня: