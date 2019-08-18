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Футбол в России

"Торпедо" обыграло "Текстильщик" в матче девятого тура Олимп-ФНЛ

Московский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 22 очка

ТАСС, 18 августа. Московское "Торпедо" победило ивановский "Текстильщик" со счетом 3:1 в домашнем матче девятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе "Торпедо" голы забили Иван Сергеев (44-я и 61-я минуты) и Артур Галоян (48). У "Текстильщика" отличился Алексей Горюшкин (89). На 15-й минуте встречи главный арбитр Игорь Панин удалил с поля защитника гостей Дениса Фомина.

"Торпедо" лидирует в турнирной таблице Олимп-ФНЛ, набрав 22 очка после девяти встреч. На второе место в турнирной таблице вышли подмосковные "Химки" (21 очко), которые одержали домашнюю победу над нижнекамским "Нефтехимиком" со счетом 3:2. Лидировавший перед девятым туром волгоградский "Ротор" дома уступил ярославскому "Шиннику" (2:3) и опустился на третье место (19).

В заключительном матче девятого тура Олимп-ФНЛ 20 августа московский "Спартак-2" на домашнем поле сыграет с красноярским "Енисеем".

Результаты других встреч игрового дня:

  • "Мордовия" (Саранск) - "Чертаново" (Москва) - 2:3;
  • "Авангард" (Курск) - "Чайка" (Ростовская область) - 1:1;
  • "Нижний Новгород" - "СКА-Хабаровск" - 1:1;
  • "Армавир" - "Балтика" (Калининград) - 1:1;
  • "Краснодар-2" - "Томь" - 0:1.
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