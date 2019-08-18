Капитан женской сборной России по гандболу Дмитриева выбыла из-за травмы на шесть месяцев

ТАСС, 18 августа. Капитан сборной России и столичного ЦСКА Дарья Дмитриева пропустит не менее шести месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс-служба гандбольного клуба ЦСКА.

24-летняя Дмитриева получила повреждение в товарищеском матче за ЦСКА, который прошел в субботу, против датского "Эсбьерга" (24:31) и досрочно завершила игру.

"Учитывая сроки восстановления и важность Дарьи для национальной сборной России в преддверии старта олимпийского цикла, клуб принял решение в срочном порядке отправить Дмитриеву на лечение в швейцарскую клинику. Сегодня рано утром Дарья отправилась в Женеву, где ей успешно провели ахиллопластику по новейшей технологии. Швейцарские врачи обещают, что сроки восстановления сократятся до шести месяцев", - говорится в заявлении пресс-службы.

Дмитриева является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года, серебряным призером чемпионата Европы (2018). В составе ЦСКА Дмитриева трижды становилась победительницей чемпионата России (2012, 2013, 2014).

Путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио получит победитель чемпионата мира, который пройдет с 29 ноября по 15 декабря в Японии. Еще шесть лицензий на Игры-2020 будут разыграны во время олимпийского квалификационного турнира, он пройдет с 16 по 22 марта 2020 года.