Россиянка Кузнецова поднялась на 62-е место в рейтинге WTA после финала в Цинциннати

ТАСС, 19 августа. Россиянка Светлана Кузнецова вернулась в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 62-е место, поднявшись на 91 строчку. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

В воскресенье 34-летняя россиянка потерпела поражение от американки Мэдисон Киз в финале турнира WTA в Цинциннати (США, штат Огайо). Матч продолжался 1 час 45 минут, россиянка проиграла со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Кузнецова впервые с августа 2018-го вышла в финал турнира WTA, в прошлом году в финале соревнований в Вашингтоне она взяла верх над Донной Векич (Хорватия) в трех сетах.

На пути к финалу турнира Кузнецова обыграла трех соперниц, занимавших места в первой десятке рейтинга прошлой недели. В третьем раунде россиянка победила американку Слоан Стивенс (10-е место в предыдущем рейтинге), в 1/4 финала - чешку Каролину Плишкову (3-е), в полуфинале - австралийку Эшли Барти (2-е).

Мария Шарапова в Цинциннати вышла во второй круг, где уступила Барти. Но это позволило россиянке заработать 60 очков и подняться на 10 позиций, теперь 32-летняя Шарапова занимает 87-е место. Победительница турнира Киз поднялась на восемь строчек (10-е место).

Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, которая занимает 42-е место. Она потеряла одну позицию.

Рейтинг WTA от 19 августа: