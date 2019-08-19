Россиянка Кузнецова поднялась на 62-е место в рейтинге WTA после финала в Цинциннати

ТАСС, 19 августа. Россиянка Светлана Кузнецова вернулась в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 62-е место, поднявшись на 91 строчку. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
В воскресенье 34-летняя россиянка потерпела поражение от американки Мэдисон Киз в финале турнира WTA в Цинциннати (США, штат Огайо). Матч продолжался 1 час 45 минут, россиянка проиграла со счетом 5:7, 6:7 (5:7). Кузнецова впервые с августа 2018-го вышла в финал турнира WTA, в прошлом году в финале соревнований в Вашингтоне она взяла верх над Донной Векич (Хорватия) в трех сетах.
На пути к финалу турнира Кузнецова обыграла трех соперниц, занимавших места в первой десятке рейтинга прошлой недели. В третьем раунде россиянка победила американку Слоан Стивенс (10-е место в предыдущем рейтинге), в 1/4 финала - чешку Каролину Плишкову (3-е), в полуфинале - австралийку Эшли Барти (2-е).
Мария Шарапова в Цинциннати вышла во второй круг, где уступила Барти. Но это позволило россиянке заработать 60 очков и подняться на 10 позиций, теперь 32-летняя Шарапова занимает 87-е место. Победительница турнира Киз поднялась на восемь строчек (10-е место).
Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, которая занимает 42-е место. Она потеряла одну позицию.
Рейтинг WTA от 19 августа:
- 1 (1). Наоми Осака (Япония) - 6606 очков;
- 2 (2). Эшли Барти (Австралия) - 6501;
- 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6315;
- 4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 4743;
- 5 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4492;
- 6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4485;
- 7 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4325;
- 8 (8). Серена Уильямс (США) - 3935;
- 9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3320;
- 10 (18). Мэдисон Киз (США) - 3267…
- 42 (41). Дарья Касаткина (Россия) - 1330;
- 43 (43). Екатерина Александрова (Россия) - 1273…
- 46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1180…
- 51 (57). Вероника Кудерметова (Россия) - 1074…
- 60 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…
- 62 (153). Светлана Кузнецова (Россия) - 936...
- 76 (76). Анастасия Потапова (Россия) - 817…
- 85 (84). Вера Звонарева (Россия) - 700…
- 87 (97). Мария Шарапова (Россия) - 696...
- 93 (93). Анна Блинкова (Россия) - 664...
- 98 (96). Наталья Вихлянцева (Россия) - 630.