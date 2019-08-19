Теннисист Медведев считает невероятным, что ему удалось стать пятой ракеткой мира

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев считает невероятным, что ему удалось стать пятой ракеткой мира, но он не намерен останавливаться на достигнутом. Комментарий Медведева предоставила ТАСС пресс-служба теннисиста.

В новом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев поднялся на пятое место, благодаря победе в турнире Цинциннати. В воскресенье в финале 23-летний россиянин обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

"Это невероятно, что я стал пятой ракеткой мира. Потому что прошел лишь месяц или полтора, как я вошел в десятку. А уже через три недели я сыграл в трех финалах, выиграл "Мастерс". Это невероятно. Но не хочу останавливаться, хочу только прибавлять", - сказал Медведев.

Россиянин завоевал пятый титул ATP в карьере, впервые выиграв турнир уровня серии "Мастерс".