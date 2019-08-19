Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по шахматам

ТАСС, 19 августа. Определен состав мужской сборной России на командный чемпионат Европы по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

В состав команды вошли Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.

"Мы решили послать на первенство континента молодой состав, - сказал старший тренер мужской сборной России, президент ФШР Андрей Филатов. - Артемьев на последнем чемпионате мира был запасным, после этого он показал стабильную игру и несколько раз врывался в первую десятку мирового рейтинга, будет очень интересно посмотреть, как Владислав справится с ролью лидера. Андрейкин тоже поднялся выше - на вторую доску, важно проверить, как он справится с этой задачей".

"Витюгова и Матлакова мы знаем как шахматистов надежных, в сборной они уже не первый раз и имеют большой опыт, а вот от Дубова мы ждем максимальный результат на последней доске. В конце 2018 года он выиграл золотую медаль чемпионата мира по рапиду в Санкт-Петербурге, теперь он имеет хороший шанс проявить себя в национальной команде", - заключил Филатов.

Командный чемпионат Европы пройдет в Батуми с 23 октября по 3 ноября.