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Летние неолимпийские виды спорта

Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по шахматам

Турнир состоится в Батуми с 23 октября по 3 ноября
Владислав Артемьев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Владислав Артемьев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 19 августа. Определен состав мужской сборной России на командный чемпионат Европы по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

В состав команды вошли Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Даниил Дубов.

"Мы решили послать на первенство континента молодой состав, - сказал старший тренер мужской сборной России, президент ФШР Андрей Филатов. - Артемьев на последнем чемпионате мира был запасным, после этого он показал стабильную игру и несколько раз врывался в первую десятку мирового рейтинга, будет очень интересно посмотреть, как Владислав справится с ролью лидера. Андрейкин тоже поднялся выше - на вторую доску, важно проверить, как он справится с этой задачей".

"Витюгова и Матлакова мы знаем как шахматистов надежных, в сборной они уже не первый раз и имеют большой опыт, а вот от Дубова мы ждем максимальный результат на последней доске. В конце 2018 года он выиграл золотую медаль чемпионата мира по рапиду в Санкт-Петербурге, теперь он имеет хороший шанс проявить себя в национальной команде", - заключил Филатов.

Командный чемпионат Европы пройдет в Батуми с 23 октября по 3 ноября.

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