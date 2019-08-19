Пять центров тестирования ГТО построят в Северной Осетии до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 августа. /ТАСС/. Муниципальные центры тестирования "Готов к труду и обороне" (ГТО) создадут до конца 2019 года в районах Северной Осетии за счет программы "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография"). Об этом ТАСС сообщил в понедельник замминистра физической культуры и спорта республики Валерий Гульчеев.

"До конца года планируется создать и оснастить спортивно-технологическим оборудованием муниципальные тестовые центры "Готов к труду и обороне" (ГТО) в населенных пунктах Ардон, Алагир, Чикола и Октябрьское. Сейчас ведется работа по определению места для пятого центра. Строительство будут вести благодаря программе "Спорт - норма жизни", - сказал Гульчеев.

В центрах будут созданы беговые дорожки, футбольные поля, установлены необходимые тренажеры для сдачи ГТО. Для этого выделено более 35 млн рублей.

Кроме того, в рамках программы в этом году будет закуплено оборудование и инвентарь для девяти спортшкол, в которых проводится подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. На эти цели будет направлено более 18 млн рублей.

В частности, оборудование будет приобретено для спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе им. С. П. Андиева, школе олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Также необходимый инвентарь получат республиканская конноспортивная школа, школа олимпийского резерва по дзюдо, школа для людей с ограниченными возможностями "Стимул", школа бокса, школа олимпийского резерва тхэквондо, школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе имени Х. М. Бароева, школа фехтования.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.