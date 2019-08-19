Футболисты "Спартака" выиграли отборочный этап детского Кубка чемпионов "Лукойл"

ТАСС, 19 августа. Футболисты московского "Спартака" стали победителями всероссийского отборочного этапа детского Кубка чемпионов "Лукойл" среди игроков 2008 года рождения. Соревнования прошли в Москве.

В финале столичный клуб победил "Ростов" со счетом 5:0. В заключительном раунде, который пройдет в Болгарии, футболисты "Спартака" встретятся со сверстниками из болгарского "Пловдива", испанской "Барселоны", итальянского "Интера", бельгийского "Андерлехта", румынского "Стяуа", сербской "Црвены Звезды" и турецкого "Бешикташа".

Ранее воспитанники "Спартака" во второй раз подряд одержали победу на турнире Кубок Спартака для игроков не старше 17 лет. В турнире, помимо столичного клуба, принимали участие пять команд: итальянская "Аталанта", шотландский "Рейнджерс", хорватское "Динамо" (Загреб), голландский "Фейенорд" и китайский "Бэйцзин Гоань". Серебряные награды турнира завоевали футболисты загребского "Динамо", бронзовые медали достались "Рейнджерс".