Кикнадзе надеется, что участники юношеского футбольного турнира в Москве станут мастерами

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе читает, что участники юношеского футбольного турнира в Москве (игроки не старше 14 лет) в будущем станут большими мастерами. Об этом Кикнадзе рассказал в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

Матчи турнира пройдут с 20 по 25 августа на поле "Сапсан-Арены". Финалисты сыграют 25 августа на главном поле стадиона "РЖД-Арена".

"Надеюсь, что из всех ребят вырастут большие мастера, которые оставили бы большой след в футболе, с большим интересом буду следить за турниром. Нам предложили одну команду из Катара, но у нас не сложилось в этом году, надеюсь, что получится в следующем. Это прекрасный турнир, блестяще организован, мы рады и гордимся, что этот турнир пройдет в Черкизове. Мы верим, что все имеющиеся у нас ресурсы будут направлены на успешное проведение турнира", - отметил Кикнадзе.

В турнире примут участие московские ЦСКА и "Локомотив", а также белорусское "Динамо" (Минск), казахстанская "Астана", китайский "Чжэцзян Гринтаун", французский "Лион", испанская "Барселона", итальянский "Интер", немецкая "Боруссия" из Дортмунда и японская "Йокогама".