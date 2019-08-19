Гол Месси в ворота "Бетиса" претендует на звание лучшего по итогам года по версии ФИФА

ТАСС, 19 августа. Гол аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Бетиса" в матче 28-го тура чемпионата Испании сезона-2018/19 вошел в число претендентов на премию Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша, которая вручается за самый красивый гол года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Список из десяти претендентов был опубликован в понедельник на официальном сайте ФИФА. Претендентом мог стать любой мяч, забитый в период с 16 июля 2018 года по 19 июля 2019 года. Десять лучших голов были отобраны членами ФИФА и сторонними футбольными экспертами. В голосовании, которое завершится 1 сентября, принимают участие болельщики на официальном сайте ФИФА. После интернет-голосования список сократится с десяти до трех претендентов, после чего проголосуют легенды ФИФА, которые и выберут обладателя премии.