Ольга Гиря упрочила лидерство в Суперфинале чемпионата России по шахматам

ТАСС, 19 августа. Шахматистка Ольга Гиря увеличила отрыв от преследовательниц в турнирной таблице по итогам восьмого тура Суперфинала чемпионата России. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Гиря белыми фигурами победила Елену Томилову. Алина Кашлинская белыми переиграла Анастасию Боднарук, Дарья Чарочкина белыми оказалась сильнее Зарины Шафигуллиной, Александра Костенюк белыми обыграла Наталью Погонину, Валентина Гунина черными победила Полину Шувалову. Партия Маргарита Потапова - Александра Горячкина завершилась вничью.

После восьми туров Гиря упрочила лидерство (семь очков), на втором месте идет Погонина, которая по дополнительным показателям опережает Кашлинскую (по 5,5 очка). По пять очков набрали Горячкина и Гунина, у Потаповой и Костенюк по 3,5 очка, Боднарук и Чарочкина имеют в активе по три очка, за ними расположились Томилова и Шувалова (по 2,5 очка), последнее место занимает Шафигуллина (два очка).

В мужской части соревнований Владислав Артемьев белыми переиграл Владимира Федосеева, Никита Витюгов черными оказался сильнее Александра Предке. Партии Эрнесто Инаркиев - Максим Матлаков, Александр Мотылев - Евгений Томашевский, Дмитрий Яковенко - Алексей Дреев и Кирилл Алексеенко - Алексей Сарана завершились вничью.

В турнирной таблице после восьми туров лидирует Витюгов, опережающий по дополнительным показателям Томашевского (по пять очков). Далее идут Матлаков, Инаркиев и Алексеенко (по 4,5 очка), Дреев, Мотылев и Предке набрали по четыре очка, Сарана и Артемьев - по 3,5 очка, Федосеев - три очка, Яковенко - 2,5 очка.

Девятый тур пройдет во вторник. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 22 августа, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн - для мужчин, 3,5 млн - для женщин).