Тренер "Спартака" Кононов сравнил автора дубля в ворота ЦСКА Жиго с Беккенбауэром

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго, как и чемпион мира 1974 года в составе сборной ФРГ Франц Беккенбауэр, несмотря на оборонительную позицию, забивает голы, подключаясь к атакам. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Олег Кононов.

"Спартак" в понедельник на домашнем стадионе "Открытие-Арена" со счетом 2:1 обыграл ЦСКА в матче шестого тура чемпионата России. Оба мяча в составе хозяев поля забил Жиго. 25-летний французский игрок обороны красно-белых забил три гола в сезоне-2019/20. На данный момент он занимает первое место в списке лучших бомбардиров клуба, на втором месте с двумя мячами располагается полузащитник Зелимхан Бакаев.

"Очень рад из-за того, что сейчас Жиго - лучший бомбардир "Спартака", - сказал Кононов. - Вспомните Беккенбауэра. Он тоже подключался к атакам и забивал".

После шести туров "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. ЦСКА расположился на шестой строчке, набрав 10 очков. В седьмом туре красно-белые на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", ЦСКА дома примет грозненский "Ахмат", обе встречи пройдут 25 августа.