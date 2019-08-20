Россияне Созонов и Иванов вышли во второй круг чемпионата мира по бадминтону

ТАСС, 20 августа. Российские спортсмены Иван Созонов и Владимир Иванов обыграли малайзийский дуэт Мохамад Ариф Абдул Латиф / Нур Мохд Азрийн Аюб в матче первого круга чемпионата мира по бадминтону. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Россияне оказались сильнее со счетом 21:12, 21:19. Во втором круге они встретятся с японским дуэтом Такеши Камура / Кейго Сонода (третий посев на турнире), который начнет чемпионат со второго круга.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальме (Швеция). Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.