Детский футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" пройдет в Бронницах 21-24 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Кубок Игоря Акинфеева пройдет в подмосковных Бронницах с 21 по 24 августа. В турнире примут участие 20 футбольных команд, составленных из игроков 2007 года рождения, из России, Белоруссии, Японии и Чехии.

В пресс-конференции, которая прошла в ТАСС, приняли участие бывший вратарь сборной России по футболу, голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, министр спорта Московской области Роман Терюшков, а также президент Федерации футбола Московской области Игорь Ефремов.

"Хотел бы сказать спасибо всем людям, которые поддержали меня в организации этого турнира, в том числе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, - сказал Акинфеев. - То, что мы делаем для детей, бесценно. Без таких турниров не могут проявляться таланты, а они нам очень нужны. Потом из них вырастают звездочки".

"Если детям нравится заниматься футболом, они должны это делать. Для меня важно, чтобы у этих детей горели глаза", - добавил вратарь ЦСКА.