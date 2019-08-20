СМИ: перенесший инфаркт футболист Касильяс может вернуться на поле в декабре

ТАСС, 20 августа. Чемпион мира в составе сборной Испании вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс может вернуться на футбольное поле в декабре. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на португальское издание A Bola.

По информации источника, 38-летний вратарь в декабре пройдет медицинские тесты, которые помогут понять, сможет ли он продолжить карьеру футболиста.

1 мая Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, случившегося во время тренировки "Порту", спустя шесть дней он был выписан из больницы.

Касильяс выступает за "Порту" с лета 2015 года, до этого он играл за мадридский "Реал", воспитанником которого он является. В составе "Реала" он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка и победителем клубного чемпионата мира. Вместе с "Порту" он завоевал титул чемпионата Португалии, а также одержал две победы в Суперкубке страны.

В составе сборной Испании Касильяс выиграл чемпионат мира (2010), дважды стал чемпионом Европы (2008, 2012), одержал победу на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет (1999) и чемпионате Европы среди игроков не старше 16 лет (1997).