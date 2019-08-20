"Спартак-2" обыграл "Енисей" в матче Олимп - Футбольной национальной лиги

ТАСС, 20 августа. Московский футбольный клуб "Спартак-2" одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 2:0 в заключительном матче девятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе московской команды голы на свой счет записали Александр Руденко (18-я минута) и Леонид Миронов (27, с пенальти). На 25-й минуте защитник "Енисея" Шамиль Гасанов получил прямую красную карточку, на 29-й минуте полузащитник красноярского клуба Егор Иванов не реализовал пенальти. В перерыве "Енисей" провел тройную замену.

Турнирную таблицу после девяти туров возглавляет "Торпедо" (22 очка), на очко меньше в активе "Химок", третье место занимает волгоградский "Ротор" (19 очков), за ним идут томская "Томь" и "Чертаново" (по 18 очков), ярославский "Шинник" и "Спартак-2" (по 15 очков). "Енисей" расположился на предпоследней, 19-й позиции (шесть очков).

В десятом туре "Спартак-2" дома сыграет против "Ротора" 26 августа. "Енисей" на выезде встретится с "Торпедо" 25 августа.