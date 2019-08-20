Тульский "Арсенал" подписал контракт с немецким футболистом Бауэром

ТАСС, 20 августа. Тульский футбольный клуб "Арсенал" заключил соглашение с немецким защитником Робертом Бауэром. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Срок контракта с 24-летним футболистом, который имеет русские корни, не разглашается. При этом отмечается, что соглашение является долгосрочным.

Бауэр выступал за немецкие "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". В сезоне-2018/19 он провел за "Нюрнберг" 22 матча в чемпионате Германии и еще две встречи в Кубке страны. Всего на его счету 89 матчей в Бундеслиге, два гола и четыре голевые передачи.

В составе сборной Германии Бауэр стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.