{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тульский "Арсенал" подписал контракт с немецким футболистом Бауэром

Ранее защитник выступал за "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг"
Роберт Бауэр AP Photo/Martin Meissner
Описание
Роберт Бауэр
© AP Photo/Martin Meissner

ТАСС, 20 августа. Тульский футбольный клуб "Арсенал" заключил соглашение с немецким защитником Робертом Бауэром. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Срок контракта с 24-летним футболистом, который имеет русские корни, не разглашается. При этом отмечается, что соглашение является долгосрочным.

Бауэр выступал за немецкие "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". В сезоне-2018/19 он провел за "Нюрнберг" 22 матча в чемпионате Германии и еще две встречи в Кубке страны. Всего на его счету 89 матчей в Бундеслиге, два гола и четыре голевые передачи.

В составе сборной Германии Бауэр стал серебряным призером Олимпийских игр 2016 года.

Теги
Российский футбол
Лига чемпионов
Телеканал "Матч ТВ" покажет игру плей-офф квалификации ЛЧ "Олимпиакос" - "Краснодар"
Первая встреча противостояния пройдет в среду в Греции
Читать полностью