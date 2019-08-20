Ольга Гиря потерпела первое поражение в Суперфинале чемпионата России по шахматам

ТАСС, 20 августа. Шахматистка Ольга Гиря черными фигурами уступила Александре Горячкиной в партии девятого тура Суперфинала чемпионата России. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Гиря потерпела первое поражение на турнире, но сохранила лидерство в турнирной таблице. Валентина Гунина белыми переиграла Александру Костенюк, Маргарита Потапова черными обыграла Анастасию Боднарук, Дарья Чарочкина черными оказалась сильнее Елены Томиловой, Полина Шувалова черными одержала победу над Зариной Шафигуллиной. Партия Наталья Погонина - Алина Кашлинская завершилась вничью.

После девяти туров лидерство сохранила Гиря (семь очков). По шесть очков набрали Горячкина, Кашлинская, Погонина и Гунина, в активе Потаповой 4,5 очка, Чарочкина набрала четыре очка, у Костенюк и Шуваловой 3,5 балла, Боднарук - три очка, Томиловой - 2,5 очка, таблицу замыкает Шафигуллина (два очка).

В мужской части соревнований Эрнесто Инаркиев черными победил Алексея Сарану. Партии Евгений Томашевский - Александр Предке, Никита Витюгов - Дмитрий Яковенко, Алексей Дреев - Кирилл Алексеенко, Максим Матлаков - Владислав Артемьев и Владимир Федосеев - Александр Мотылев завершились вничью.

В турнирной таблице после девяти туров первое место занимает Витюгов, опережающий Томашевского и Инаркиева по дополнительным показателям (у всех по 5,5 очка). Пять очков набрали Матлаков и Алексеенко, в активе Предке, Мотылева и Дреева по 4,5 балла, у Артемьева - четыре очка, Федосеева и Сараны - 3,5 очка, таблицу замыкает Яковенко (три очка).

Десятый тур пройдет в среду. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 22 августа, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн - для мужчин, 3,5 млн - для женщин).