Роналду не исключил завершения карьеры в следующем году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что может завершить спортивную карьеру в следующем году. Слова спортсмена приводит газета Mirror.

"Вполне возможно, что я могу завершить свою карьеру в следующем году. Но я также могу играть до 40 или 41 года, я не знаю. Я всегда говорю, что нужно наслаждаться моментом", - сказал Роналду.

Роналду 34 года, его контракт с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года. Также он выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал". Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", становился чемпионом Италии, двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Англии, а также пятикратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года, победителем Лиги наций - 2019.