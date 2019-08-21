VAR в седьмом туре РПЛ будет работать на играх "Краснодар" - "Локомотив" и "Урал" - "Сочи"

ТАСС, 21 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использована на двух матчах седьмого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

24 августа "Краснодар" примет московский "Локомотив". Главным арбитром этой встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный), резервным судьей - Павел Кукуян (Сочи), за систему VAR будут отвечать Сергей Карасев (Москва) и Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Также система VAR будет работать на матче между екатеринбургским "Уралом" и "Сочи", который пройдет 26 августа в Екатеринбурге. Главным арбитром этой встречи будет Карасев, ассистентами - Игорь Демешко (Химки) и Константин Шаламберидзе (Москва), резервным судьей - Евгений Турбин (Дмитров), за систему VAR будут отвечать Вилков и Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Матч "Тамбов" - "Динамо" обслужит Игорь Папин (Дмитров), "Уфа" - "Зенит" - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ЦСКА - "Ахмат" - Казарцев, "Ростов" - "Рубин" - Виталий Мешков (Дмитров), "Крылья Советов" - "Спартак" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), "Арсенал" - "Оренбург" - Алексей Сухой (Люберцы).