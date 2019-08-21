Баскетболист сборной России Боломбой, скорее всего, пропустит Кубок мира

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Баскетболист ЦСКА и сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит Кубок мира, стартующий в Китае в конце августа. Об этом журналистам в среду заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября.

"Процентов 90, что Боломбой не сможет сыграть на чемпионате мира. У него травма, - сказал Базаревич. - В связи с тем, что у нас состав совсем не тот, на который рассчитывали, мы стараемся переместить акценты игры".

"Я удовлетворен тем, как команда функционирует, несмотря на трудности. Мы едем на чемпионат как команда, которая была четвертой в Европе, но от того состава, конечно, ничего не осталось. Отобраться на Кубок мира уже очень круто - нас там не было 10 лет", - добавил он.

В последний раз сборная России выступала на чемпионате мира в 2010 году и тогда заняла седьмое место. На групповом раунде турнира в Китае сборная России сыграет против команд Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.