Футболист Круговой стал игроком "Зенита"

ТАСС, 21 августа. Российский защитник Данил Круговой перешел из футбольного клуба "Уфа" в петербургский "Зенит", но текущий сезон проведет в команде из столицы Башкирии на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет, его соглашение с уфимской командой истекало летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €700 тыс.

Круговой является воспитанником "Зенита", он провел четыре встречи в юношеской Лиге чемпионов в сезоне-2015/16. Также он выступал за "Зенит-2" во втором по силе дивизионе чемпионата России по футболу (2016-2018), футболист сыграл 26 встреч, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. В "Уфу" Круговой перешел летом 2018 года, он провел за клуб девять матчей.

В составе молодежной сборной России (до 21 года) футболист дебютировал 22 марта в товарищеском матче против сборной Швеции (2:0), всего он провел две игры.