Россияне Иванов и Созонов не сумели пробиться в 1/8 финала чемпионата мира по бадминтону

ТАСС, 21 августа. Российские спортсмены Владимир Иванов и Иван Созонов потерпели поражение от японцев Такеси Камуры и Кейго Соноды в матче второго круга чемпионата мира по бадминтону. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Россияне уступили японской паре, которая имеет третий номера посева на турнире, со счетом 12:21, 21:19, 14:21.

Кроме того, во втором раунде чемпионата мира турнир покинули российские пары Алины Давлетовой и Родиона Алимова (смешанный разряд), Ольги Морозовой и Анастасии Акчуриной (женский парный разряд), Артема Серпионова и Владимира Никулова (мужской парный разряд).

Из российских представителей борьбу в турнире продолжают Екатерина Болотова и Давлетова (женский парный разряд), а также Виталий Дуркин и Николай Укк (мужской парный разряд). Позднее в среду они проведут свои поединки второго круга против команд Японии и Тайваня соответственно.

Чемпионат мира завершится 25 августа. Первое мировое первенство по бадминтону состоялось в 1977 году в Мальмё (Швеция). Отечественные бадминтонисты медали не выигрывали. Чаще других на чемпионатах мира побеждали представители Китая - 65 золотых медалей.