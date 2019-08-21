СМИ: "Динамо" заинтересовано в приобретении вратаря "Ромы" Ульсена

ТАСС, 21 августа. Московский футбольный клуб "Динамо" заинтересован в приобретении шведского вратаря итальянской "Ромы" Робина Ульсена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calcio Web.

Отмечается, что "Рома" хочет расстаться с несколькими игроками, в число которых входит вратарь сборной Швеции.

Ульсен выступает за "Рому" с 2018 года. В составе римской команды он провел 35 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 58 голов, семь раз отыграв "на ноль". В составе сборной Швеции он провел 29 встреч, вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России.