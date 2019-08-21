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Летние олимпийские виды спорта

СМИ: российские пятиборцы Фахрутдинова и Савкин будут выступать за Узбекистан

Натурализация спортсменов произошла в рамках подписанного между федерациями современного пятиборья России и Узбекистана меморандума

ТАСС, 21 августа. Бывшие спортсмены сборной России по пятиборью Алисэ Фахрутдинова и Александр Савкин сменили спортивное гражданство и будут представлять Узбекистан на международных соревнованиях. Об этом сообщил портал UzNews.

Натурализация спортсменов произошла в рамках подписанного между федерациями современного пятиборья России и Узбекистана меморандума о сотрудничестве. Отмечается, что спортсмены проводят учебно-тренировочный сбор в Новогорск, где готовятся к чемпионату мира, который пройдет с 2 по 8 августа в Будапеште.

29-летняя Фахрутдинова является бронзовым призером чемпионата мира в эстафете, серебряным призером чемпионата Европы в эстафете, а также двукратной чемпионкой России.

31-летний Савкин стал бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в эстафете, а также является двукратным чемпионом и двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, пятикратным чемпионом России.

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Летние олимпийские виды спорта
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