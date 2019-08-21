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Кубок Федерации по теннису

Российские теннисистки сыграют с румынками в квалификационном раунде Кубка Федерации

Квалификационный матч за право сыграть в финальной части турнира пройдет 7-8 февраля в Румынии

ТАСС, 21 августа. Женская сборная России встретится с командой Румынии в квалификационном матче за право сыграть в финальной стадии Кубка Федерации по теннису. Об этом стало известно в ходе жеребьевки в Лондоне.

Матч пройдет 7-8 февраля 2020 года в Румынии.

Также в квалификации пройдут противостояния США - Латвия, Нидерланды - Белоруссия, Бразилия - Германия, Испания - Япония, Швейцария - Канада, Бельгия - Казахстан и Словакия - Великобритания. Победители этих пар сыграют в финальной стадии Кубка Федерации, где также примут участие сборные Австралии и Франции (финалисты турнира 2019 года), команда Венгрии (организатор финального турнира), а также сборная Чехии, получившая специальное приглашение. Финальный турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

В июне стало известно, что матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года будут проходить в новом виде - финальная часть соревнований пройдет в круговом формате. 12 команд будут поделены на четыре группы по три в каждой, лучшие четыре команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в финальном раунде следующего розыгрыша турнира. Финальный турнир будет длиться в течение одной недели, все встречи будут состоять из двух одиночных и одной парной игр.

Теги
Кубок Федерации по теннису
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