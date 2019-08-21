РФС запретил "Ростову" регистрировать новичков из-за долгов перед тренером Бердыевым

ТАСС, 21 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на клуб "Ростов" запрет на регистрацию новых игроков из-за долгов перед бывшим главным тренером команды Курбаном Бердыевым и его ассистентами. Об этом в среду сообщила пресс-служба РФС.

Палата по разрешению споров удовлетворила заявление Бердыева о применении санкций в отношении команды "Ростов". Отмечается, что также удовлетворены заявления Ивана Данильянца и Александра Мацюры. Данный запрет может быть снят в случае исполнения обязательств клубом.

Также палата удовлетворила заявление футболиста Младена Кашчелана в отношении клуба "Тамбов" о взыскании задолженности по премиям и компенсации за досрочное расторжение трудового договора, запретив клубу регистрировать новичков и обязав выплатить задолженность. Палата РФС удовлетворила заявление тренера Дмитрия Лукошина в отношении курского клуба "Авангард" о взыскании задолженности по трудовому договору и также наложила запрет на регистрацию новых футболистов, обязав выплатить положенные средства.

Бердыеву 66 лет, он возглавлял "Ростов" с 2014 по 2016 год, с 2016 по 2017 год был исполнительным директором в команде. Вместе с ростовской командой он стал серебряным призером чемпионата России (2015/16). В следующем сезоне "Ростов" дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов, где занял третье место, после чего дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне "Ростов" идет на четвертом месте, имея в активе 11 очков. В следующем туре команда в домашнем матче сыграет против казанского "Рубина". Встреча пройдет 25 августа.