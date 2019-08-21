Атаманенко покинет должность коммерческого директора футбольного клуба "Спартак"

ТАСС, 21 августа. Александр Атаманенко покинет пост коммерческого директора московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Атаманенко завершит работу в конце текущей недели. Отмечается, что он продолжит консультировать клуб по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца III квартала 2019 года.

"Решение о смене работы далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели пять интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом, - сказал Атаманенко. - Искренне желаю "Спартаку" множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом, болеть за него".

"Спартак" выразил благодарность Атаманенко за работу и пожелал успехов в карьере.

Сообщается, что за время работы Атаманенко "Спартак" увеличил доходы от продажи билетов на 82,75%, абонементов на 96,85%, лож на 63,10%, спонсорских и рекламных контрактов на 60,34%, сдачи арены в аренду на 67,36%, торговых операций на 101,65%. До работы в "Спартаке" Атаманенко в течение шести лет занимал пост генерального директора стадиона донецкого "Шахтера" ("Донбасс-Арена").

После шести туров Российской премьер-лиги "Спартак" занимает четвертое место, имея в активе 11 очков. В седьмом туре команда встретится с самарскими "Крыльями Советов" на выезде 25 августа. В четверг "Спартак" на выезде сыграет первый матч с португальской "Брагой" в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, начало встречи в 21:45 мск.