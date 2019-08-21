Тренер олимпийской чемпионки по гимнастике из США подозревается в оскорблении спортсменок

ТАСС, 21 августа. Тренер по спортивной гимнастике из США Мэгги Хейни подозревается в эмоциональном воздействии на своих подопечных и словесном оскорблении спортсменок. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Inside the Games.

По информации источника, который ссылается на американскую газету Orange County Register, Хейни якобы кричала на американских гимнасток, угрожала им и преследовала их. Также она заставляла спортсменок, у которых были травмы, принимать участие в соревнованиях. Сообщается, что по меньшей мере родители четырех гимнасток пожаловались на поведение и методы работы Хейни.

Федерация гимнастики США заявила, что проведет тщательное расследование этого дела.

Под руководством Хейни американка Лори Эрнандес стала олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро 2016 года в командных соревнованиях и серебряным призером Игр в упражнении на бревне. Сейчас 41-летняя Хейни тренирует соотечественницу Райли Маккаскер, которая завоевала золото чемпионата мира в Дохе 2018 года в командных соревнованиях и стала двукратной чемпионкой Панамериканских игр в Перу 2019 года (упражнения на брусьях и командные соревнования).