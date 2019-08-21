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Суперфинал чемпионата России по шахматам

Ольга Гиря сохраняет лидерство перед последним туром Суперфинала чемпионата РФ по шахматам

Спортсменка опережает Наталью Погонину на 0,5 очка

ТАСС, 21 августа. Шахматистка Ольга Гиря сыграла вничью с Анастасией Боднарук в партии десятого тура Суперфинала чемпионата России. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Маргарита Потапова черными переиграла Алину Кашлинскую, Александра Костенюк белыми оказалась сильнее Зарины Шафигуллиной, Наталья Погонина белыми победила Валентину Гунину. Партии Дарья Чарочкина - Александра Горячкина и Полина Шувалова - Елена Томилова завершились вничью.

После десяти туров Гиря сохранила лидерство в турнирной таблице (7,5 очка), на втором месте Погонина (7), на третьем - Горячкина (6,5). Далее идут Кашлинская и Гунина (6), Потапова (5,5), Костенюк и Чарочкина (по 4,5), Шувалова (4), Боднарук (3,5), Томилова (3) и Шафигуллина (2).

В мужской части соревнований Владислав Артемьев черными фигурами одержал победу над Эрнесто Инаркиевым, Александр Предке белыми переиграл Владимира Федосеева. Партии Александр Мотылев - Максим Матлаков, Дмитрий Яковенко - Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко - Никита Витюгов и Алексей Сарана - Алексей Дреев завершились вничью.

В турнирной таблице после десяти туров лидирует Витюгов, который по дополнительным показателям опережает Томашевского (у обоих по шесть очков). По 5,5 балла набрали Матлаков, Инаркиев, Предке и Алексеенко, пять баллов в активе Артемьева, Дреева и Мотылева, четыре очка у Сараны, по 3,5 очка набрали Федосеев и Яковенко.

Заключительный, 11-й тур пройдет в четверг. В мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн - для мужчин, 3,5 млн - для женщин).

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