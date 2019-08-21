Ольга Гиря сохраняет лидерство перед последним туром Суперфинала чемпионата РФ по шахматам

ТАСС, 21 августа. Шахматистка Ольга Гиря сыграла вничью с Анастасией Боднарук в партии десятого тура Суперфинала чемпионата России. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Маргарита Потапова черными переиграла Алину Кашлинскую, Александра Костенюк белыми оказалась сильнее Зарины Шафигуллиной, Наталья Погонина белыми победила Валентину Гунину. Партии Дарья Чарочкина - Александра Горячкина и Полина Шувалова - Елена Томилова завершились вничью.

После десяти туров Гиря сохранила лидерство в турнирной таблице (7,5 очка), на втором месте Погонина (7), на третьем - Горячкина (6,5). Далее идут Кашлинская и Гунина (6), Потапова (5,5), Костенюк и Чарочкина (по 4,5), Шувалова (4), Боднарук (3,5), Томилова (3) и Шафигуллина (2).

В мужской части соревнований Владислав Артемьев черными фигурами одержал победу над Эрнесто Инаркиевым, Александр Предке белыми переиграл Владимира Федосеева. Партии Александр Мотылев - Максим Матлаков, Дмитрий Яковенко - Евгений Томашевский, Кирилл Алексеенко - Никита Витюгов и Алексей Сарана - Алексей Дреев завершились вничью.

В турнирной таблице после десяти туров лидирует Витюгов, который по дополнительным показателям опережает Томашевского (у обоих по шесть очков). По 5,5 балла набрали Матлаков, Инаркиев, Предке и Алексеенко, пять баллов в активе Артемьева, Дреева и Мотылева, четыре очка у Сараны, по 3,5 очка набрали Федосеев и Яковенко.

Заключительный, 11-й тур пройдет в четверг. В мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн - для мужчин, 3,5 млн - для женщин).