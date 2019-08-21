СМИ: белорусский паралимпиец утонул в Австрии в ходе тренировки перед ЧМ по гребле

ТАСС, 21 августа. Белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в Австрии на тренировке в ходе подготовки к чемпионату мира по академической гребле. Об этом сообщает немецкая газета Tag24.

По информации источника, в среду 33-летний спортсмен, который был инвалидом-колясочником, перевернулся на лодке во время тренировки на Дунае на глубине трех метров, не сумев удержаться на плаву. Инцидент произошел на виду у дежуривших спасателей и пожарных, которые быстро подоспели к лодке, но не сумели спасти спортсмена. Через несколько часов тело атлета было поднято. Предполагается, что погибшим является Дмитрий Рышкевич.

Турнир пройдет в австрийских Линце и Оттенсхайме с 26 августа по 1 сентября, в рамках чемпионата также пройдут соревнования среди паралимпийцев. Чемпионат станет квалификационным турниром на Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Токио.