"Спартак" и "Брага" поборются за выход в групповой этап футбольной Лиги Европы

БРАГА /Португалия/, 22 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" в четверг в гостях проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги". Игра пройдет на арене Estadio Municipal de Braga, вместимость которой составляет 30 154 зрителя, начало - 21:45 мск.

Предстоящий матч станет первой официальной встречей команд в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако главный тренер предстоящего соперника красно-белых Рикарду Са Пинту играл с российской командой в Лиге чемпионов - в сезоне-2000/01 нападающий в составе "Спортинга" дважды уступил "Спартаку" в главном еврокубковом турнире (0:3, 1:3). Автором единственного гола португальской команды в том противостоянии стал именно Са Пинту.

На предматчевой пресс-конференции наставник продемонстрировал осведомленность о сопернике, назвав сразу несколько игроков "Спартака". Упоминания удостоились герой дерби с ЦСКА Самуэль Жиго, чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле и воспитанник академии Зелимхан Бакаев.

Также главный тренер "Браги" отметил важность результата данного противостояния для таблицы коэффициентов УЕФА, в которой Россия занимает шестое место, незначительно опережая Португалию. От результатов команд из этих стран в стартовавшем розыгрыше будет зависеть, кто в сезоне-2021/22 сможет заявить шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

"Португалия борется за шестую позицию в таблице коэффициентов УЕФА, мы осознаем эту ответственность. Хотим пробиться в групповую стадию и добиться лучшего результата для страны", - подчеркнул Са Пинту.

"Спартак" перестал обращать внимание на сложный график

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов тоже с уважением высказался о сопернике, назвав его опытным еврокубковом бойцом. "Мы видели игру со "Спортингом". "Брага" проводила быстрые атаки. Считаю, что команда очень сильная", - отметил он.

Во встрече чемпионата Португалии с клубом из Лиссабона, который начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа, "Брага" потерпела поражение со счетом 1:2. Клуб прервал победную серию, насчитывавшую три матча. "Спартак" проводил матч с ЦСКА и победил со счетом 2:1. Для красно-белых эта встреча стала уже пятой в августе - в четырех команда Кононова выиграла и один раз поделила очки.

"Да, у нас тяжелый график, но мы больше на него не смотрим. Играем, восстанавливаемся и ждем новый матч. Не скрою, раньше обращали внимание", - заявил наставник "Спартака".

Полузащитник российского клуба Роман Зобнин отметил, что команда уже привыкла к плотному календарю. "Постараемся найти внутренние силы на игру с "Брагой", хотя после матча с ЦСКА это будет непросто. Однако каждая победа улучшает настроение", - сказал Зобнин.

В матчах с "Брагой" "Спартаку" не смогут помочь два новичка - полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон, пришедшие из голландского АЗ и шведского "Норрчёпинга". Оба игрока во втором квалификационном раунде Лиги Европы были заиграны за предыдущие клубы и смогут начать выступление в еврокубках за новую команду только с группового этапа. Кононов отметил, что не видит в этом проблемы.

История противостояния

"Спартак" на международной арене провел восемь матчей против команд из Португалии. В четырех встречах против "Спортинга" в Лиге чемпионов красно-белые одержали три победы, один раз сыграв вничью. В двух играх с "Бенфикой" клубы обменялись домашними победами. Только в матчах с "Порту" в четвертьфинале Лиги Европы российская команда потерпела два поражения.

В активе "Браги" только два матча против представителей России. В розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1998/99 московский "Локомотив" выиграл обе встречи во втором раунде плей-офф.

Команды, как уже говорилось, раньше не играли друг с другом, однако есть человек, связывающий их. Форвард из Кабо-Верде Зе Луиш с 2011 по 2015 год выступал за "Брагу", а потом перешел в "Спартак". Этим летом нападающий был продан в португальский "Порту" за €8,5 млн (по оценке портала Transfermarkt - прим. ТАСС).

В составе "Браги" Зе Луиш в 47 матчах забил 15 мячей, выиграв в сезоне-2012/13 Кубок португальской лиги. Российский этап карьеры сложился для него лучше - 35 мячей в 109 играх. В копилку были добавлены трофеи чемпионата (2016/17) и Суперкубка России (2017).

Обе встречи между "Спартаком" и "Брагой" важны для борьбы за шестое место в уже упомянутой таблице коэффициентов УЕФА. Команды станут второй российско-португальской парой, которая сыграет в сезоне-2019/20. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов состоялось противостояние "Краснодара" и "Порту" (0:1, 3:2), завершившееся победой российского клуба.