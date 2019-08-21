Юниорская серия Гран-при с участием российских фигуристов стартует в Куршевеле

ТАСС, 22 августа. Первый в сезоне этап юниорского Гран-при по фигурному катанию пройдет в Куршевеле (Франция). Соревнования состоятся на льду арены "Форум".

Честь представлять Россию в женском одиночном катании на стартовом этапе выпала 13-летним фигуристкам Камиле Валиевой и Майе Хромых из группы Этери Тутберидзе, открывшей миру олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Подопечные Тутберидзе неизменно побеждали в финале юниорской серии Гран-при в течение последних пяти лет, в этом сезоне тенденция может продолжиться.

Турнир в Куршевеле станет для Валиевой и Хромых международным дебютом. Ранее они не выступали на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за возрастных ограничений. Также спортсменки в прошлом сезоне не смогли принять участие в нескольких национальных турнирах из-за повреждений. При этом у обеих фигуристок уже имеется победная история - Хромых в сезоне-2018/19 завоевала золото Кубка России среди юниорок, а Валиева выиграла российское первенство младшей возрастной группы.

Спортсменки принимали участие в августовских контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске, где представили свои программы. Штаб Тутберидзе принял решение сохранить для Хромых постановки прошлого сезона, для Валиевой же была подготовлена новая произвольная программа на третью часть из цикла песен Exogenesis британской рок-группы Muse. В ходе короткой программы фигуристка будет исполнять прошлогоднюю постановку в образе девочки на шаре из картины Пабло Пикассо. Этот номер уже принес Валиевой мировую известность, а Тутберидзе назвала его своей любимой программой минувшего сезона.

На контрольных прокатах Валиева и Хромых продемонстрировали катание с минимальным количеством ошибок. Хромых допустила одно падение в произвольном программе, что нельзя считать серьезным огрехом с учетом физической формы спортсменов на старте сезона. Валиевой удалось откататься чисто, при этом фигуристка безошибочно исполнила четверной тулуп. Благодаря этому элементу шансы спортсменки на победы в турнирах могут резко возрасти.

В мужском одиночном катании за сборную России выступят Андрей Кутовой (тренер - Вероника Дайнеко), а также еще один подопечный Тутберидзе Егор Рухин, в танцах на льду - Екатерина Каташинская / Александр Васькович и Екатерина Шанаева / Дэвид Нарижный. Турнир 22 августа короткой программой откроют девушки (15:15 мск), затем на лед выйдут юноши (20:30 мск). На следующий день начнутся выступления танцоров (15:15 мск), которые представят ритм-танец, после этого девушки исполнят произвольную программу (18:10 мск), 24 августа аналогичным займутся юноши (12:45 мск) и танцевальные дуэты (16:15 мск). В тот же день пройдут показательные выступления (21:30 мск).