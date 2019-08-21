Тренер "Краснодара": травма Кабелла повлияла на игру команды в матче с "Олимпиакосом"

ПИРЕЙ /Греция/, 22 августа, /ТАСС/. Травма французского полузащитника российского футбольного клуба "Краснодар" Реми Кабелла в первом тайме сказалась на игре команды с греческим "Олимпиакосом". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев.

В среду "Краснодар" в гостях уступил "Олимпиакосу" со счетом 0:4 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для выхода в группой раунд "Краснодару" надо победить в ответной игре с большей разницей. При победе со счетом 4:0 будет назначено дополнительное время.

"Это отставание будет сложно отыграть дома, - сказал Матвеев. - Первый тайм был равным. Считаю, что на ход игры повлияла травма Кабелла. Из-за его повреждения во втором тайме испытали сложности в атакующих действиях. Хотя признаюсь, что при счете 0:2 надо было перейти к оборонительным действиям, но немного сыграли авантюрно, постарались забить и в итоге пропустили еще больше".

По словам Матвеева, Кабелла, по предварительным данным, выбыл на долгий срок.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 27 августа. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов, проигравшая команда выступит в групповом этапе Лиги Европы.