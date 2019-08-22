Руни заработал удаление за грубую игру в матче MLS против "Нью-Йорк Ред Буллз"

Руни был удален с поля уже на 24-й минуте за удар в лицо хабвеку Кристиану Кассересу. К тому моменту его команда проигрывала со счетом 0:1 - отличился полузащитник "Нью-Йорк Ред Буллз" Алехандро Ромеро (6). Однако в концовке второго тайма красную карточку за второе предупреждение получил форвард гостей Амро Тарек, что позволило уравнять составы. На 55-й минуте "Ди Си Юнайтед" отыгрался усилиями нападающего Олы Камара, но четыре минуты спустя форвард гостей Даниэль Ройер реализовал пенальти, принеся "Нью-Йорк Ред Буллз" победу.

ТАСС, 22 августа. Английский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни получил прямую красную карточку за грубую игру в домашнем матче против "Нью-Йорк Ред Буллз". Встреча регулярного чемпионата завершилась со счетом 1:2.

"Ди Си Юнайтед" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 39 очков в 28 матчах. Руни является лучшим бомбардиром (11 голов) и лучшим ассистентом (семь передач) клуба в текущем сезоне.

Нападающий известен по выступлению за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. Руни выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.