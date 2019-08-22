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ATP

Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Уинстон-Сейлеме

Россиянин обыграл американца Куэрри со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10)
Андрей Рублев AP Photo/John Minchillo
Описание
Андрей Рублев
© AP Photo/John Minchillo

ТАСС, 22 августа. Россиянин Андрей Рублев в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Уинстон-Сейлеме обыграл представителя США Сэма Куэрри и вышел в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет около $800 тыс.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась победой россиянина со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (12:10). Матч стал вторым в очном противостоянии соперников на турнирах ATP. Теперь в активе каждого из них по одной победе.

В третьем круге Рублев сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Матч пройдет 23 августа, начало - 02:00 мск.

Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев. Соревнования в Уинстон-Сейлеме завершатся 25 августа.

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