СМИ: футболист "Барселоны" Суарес может продолжить карьеру в клубе "Интер Майами"

ТАСС, 22 августа. Уругвайский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Луис Суарес может продолжить карьеру в команде Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

По информации источника, совладелец клуба Дэвид Бекхэм намерен подписать контракт с 32-летним футболистом. Отмечается, что Суарес рассматривает возможность перехода в американскую команду, он планирует завершить спортивную карьеру в "Интер Майами". Утверждается, что игрок может покинуть "Барселону" в предстоящее зимнее трансферное окно, чтобы к январю 2020 года или лету следующего года стать членом команды "Интер Майами", подписав четырехлетний контракт.

Контракт 32-летнего Суареса с "Барселоной" рассчитан до конца июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость его трансфера оценивается в €50 млн.

Суарес перешел в команду в 2014 году. Вместе с "Барселоной" он становился четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Также Суарес выступал за английский "Ливерпуль", уругвайский "Насьональ", голландские "Гронинген" и "Аякс". В составе национальной команды он стал победителем Кубка Америки (2011).

"Интер Майами" должен провести дебютный сезон в MLS в 2020 году.