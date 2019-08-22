СМИ: голкипер "Реала" Навас обратился к руководству клуба с просьбой о трансфере

ТАСС, 22 августа. Вратарь испанского футбольного клуба "Реал" Кейлор Навас обратился к руководству команды с просьбой о трансфере. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Marca.

По информации источника, 32-летний Навас недоволен тем, что является вторым номером в команде, он хотел бы получать больше игровой практики. Навас пытался обсудить данную проблему с руководством, но главный тренер команды Зинедин Зидан уверен в том, что первым номером должен быть бельгиец Тибо Куртуа. Утверждается, что испанцы приняли просьбу вратаря и ищут ему замену.

Возможным клубом для продолжения карьеры костариканца может стать французский "Пари Сен-Жермен", который проявлял интерес к игроку в прошлом сезоне.

Навас перешел в "Реал" в 2014 году, его контракт с командой рассчитан до июня 2020 года. В прошлом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, пропустив 21 мяч. Вместе с "Реалом" Навас становился чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Также он выступал за клуб из Коста-Рики "Саприсса", испанские "Альбасете" и "Леванте". В составе национальной команды Навас становился бронзовым призером Золотого кубка КОНКАКАФ и бронзовым призером Игр Центральной Америки и Карибского бассейна.