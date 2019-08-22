Соревнования детского футбольного турнира "Кубок Игоря Акинфеева" стартовали в Подмосковье

БРОННИЦЫ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Детский футбольный турнир "Кубок Игоря Акинфеева" стартовал в подмосковных Бронницах, участие в спортивном мероприятии примут 20 команд из России, Белоруссии и Японии.

Старт спортивному событию дал губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года Игорем Акинфеевым и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

"Я с большим удовольствием хочу в этот очень важный для нашей страны день, День российского флага, поприветствовать всех, кто собрался на этой легендарной базе, спортивной базе. Ребят, которые приехали из разных уголков нашей страны, наших японских, белорусских друзей, родителей, которые присутствуют здесь, но и конечно особые слова благодарности сказать идеологу этого турнира - Игорю Акинфееву", - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что турнир проходит уже во второй раз, и в этом году он стал более масштабным.

Соревнования будут проходить в Бронницах до 24 августа. Матчи пройдут на поле спортивной школы имени Александра Сыроежкина, где во время чемпионата мира по футболу тренировалась сборная Аргентины. Групповой этап "Кубка Игоря Акинфеева" состоится 22 и 23 августа, финал - 24 августа. Главный приз турнира - микроавтобус.