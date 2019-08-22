"Авангард" хочет оставить команды ВХЛ и МХЛ в Балашихе после возвращения в Омск

ТАСС, 22 августа. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" хочет, чтобы после возвращения в Омск команды системы клуба в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) выступали в подмосковной Балашихе. Об этом в прямом эфире в официальной группе "Авангарда" в социальной сети "ВКонтакте" рассказал председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.

Перед началом сезона-2018/19 при проведении интерьерного ремонта и модернизации инженерных систем домашней для "Авангарда" "Арены-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" был вынужден проводить домашние матчи на арене в Балашихе. Позднее стало известно, что омская команда будет принимать соперников в Балашихе и в сезоне-2019/20.

"Мы хотим оставить наследие в Балашихе, они нас с удовольствием приняли и помогают пережить трудные времена. У меня есть договоренность с губернатором, и мы сейчас продумываем, как мы здесь оставим команды ВХЛ и МХЛ. Мы хотим иметь две команды МХЛ - одну в Омске, другую в Балашихе. Команда КХЛ будет в Омске, а команда ВХЛ - в Балашихе", - пояснил Крылов.

Строительство новой арены в Омске начнется в начале следующего года.