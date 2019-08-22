Московское "Динамо" подписало контракт с хоккеистом Яшкиным

ТАСС, 22 августа. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" подписал контракт с чешским нападающим Дмитрием Яшкиным. Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на год. Ранее новосибирская "Сибирь" обменяла права на Яшкина в "Динамо", получив денежную компенсацию.

Нападающий родился в Омске в семье бывшего нападающего "Химика" Алексея Яшкина, но в раннем возрасте переехал с родителями в Чехию. В 2010 году на драфте Континентальной хоккейной лиги он был выбран в первом раунде под первым номером "Сибирью". В 2011 году на драфте НХЛ его во втором раунде под 41-м номером выбрал "Сент-Луис", с которым в 2013 году хоккеист подписал контракт.

В начале сезона-2018/19 "Сент-Луис" выставил игрока на драфт отказов, с которого его забрал "Вашингтон". За этот клуб Яшкин сыграл 37 игр, в которых забросил 2 шайбы и отдал 6 голевых передач. На прошедшем в Словакии чемпионате мира в 10 матчах он набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи). За шесть сезонов в НХЛ Яшкин провел 303 матча в регулярных чемпионатах и набрал 69 очков (27+42).