СМИ: рекордсмен мира в беге на 60 м американец Коулман пропустил три допинг-теста

ТАСС, 22 августа. Рекордсмен мира в беге на 60 м американец Кристиан Коулман пропустил три допинг-теста за последний год. Об этом в четверг сообщила газета Daily Mail.

23-летнего атлета могут отстранить на длительный срок за нарушение антидопинговых правил, что ставит под угрозу его выступление на чемпионате мира этого года и Олимпийских играх - 2020. По правилам Антидопингового агентства США (USADA) спортсмен может получить дисквалификацию до двух лет.

Коулман установил мировой рекорд в феврале прошлого года, преодолев дистанцию за 6,34 секунды. Он является двукратным серебряным призером чемпионата мира 2017 года (100 м, эстафета 4 по 100 м) и победителем чемпионата мира в помещении на дистанции 60 м.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе (Катар) с 28 сентября по 6 октября.