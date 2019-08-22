Антропов: итоги ЧМ помогут сборной России по бадминтону поправить план отбора на ОИ-2020

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Результаты сборной России на чемпионате мира по бадминтону в швейцарском Базеле помогут национальной команде скорректировать план отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель совета Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Андрей Антропов.

В среду сборная России завершила выступление на турнире, все российские бадминтонисты выбыли на стадии первого или второго круга. Чемпионат мира завершится 25 августа.

"Финальный день для всех наших игроков - это хороший показательный момент, так сложилась жеребьевка, что все наши ребята играли против лучших игроков мира, все были в десятке рейтинга, - сказал Антропов. - Поэтому это была хорошая ситуация, чтобы проявить себя, показать сильные и слабые стороны, лакмусовая бумажка, я общался с главным тренером на эту тему, и мы считаем, что это хорошая возможность поправить план отбора на Олимпиаду. Хотя сейчас идет еще начальный этап, в мае только стартовал отбор, но чемпионат мира - это важное событие, где выступают все сильнейшие".

Квалификационный период Олимпийских игр в Токио завершится 26 апреля 2020 года. Имена спортсменов, которые получат возможность выступить на Играх, определятся по рейтингу Всемирной федерации бадминтона, публикация которого запланирована на 30 апреля того же года.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.